Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!

Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa

l Cagliari si prepara ad affrontare la Juventus a Torino senza diversi giocatori chiave. Nonostante le assenze pesanti di Belotti, Mazzitelli, Rog, Mina e Ze Pedro, il tecnico Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la sfida di sabato.

I convocati sono:

Portieri : Caprile , Radunovic , Ciocci

: , , Difensori : Palestra , Idrissi , Luperto , Obert , Rodriguez , Di Pardo , Zappa , Pintus

: , , , , , , , Centrocampisti : Adopo , Gaetano , Prati , Cavuoti , Folorunsho , Deiola , Liteta

: , , , , , , Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito

La grande novità in casa Cagliari verso il match riguardano il reparto difensivo, dove la presenza di Yerry Mina sarebbe stata fondamentale per il Cagliari, ma la sua assenza ha spinto il tecnico a rivoluzionare il reparto. Al posto del centrale colombiano, Pisacane ha deciso di schierare un terzetto difensivo che promette solidità ma anche dinamismo. A formare la linea a tre ci saranno Gabriele Zappa, Sebastiano Luperto e il giovane Adam Obert.

Questa configurazione tattica ha due obiettivi principali: da un lato, coprire gli spazi centrali contro l’attacco potente della Juventus, e dall’altro, garantire maggiore ampiezza in fase di possesso, con gli esterni che agiranno come pendoli, in grado di offrire supporto sia in fase difensiva che offensiva.