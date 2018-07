Dall’Inghilterra: il Chelsea offre David Luiz alla Juventus per arrivare a Rugani

Il Daily News lancia l’indiscrezione: il Chelsea del neo allenatore Maurizio Sarri avrebbe disposto a privarsi di David Luiz per arrivare al difensore della Juventus Rugani

Non si ferma il calciomercato della Juventus, che dopo aver concluso l’affare del secolo, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, ora è al lavoro per sfoltire la rosa. Sulla lista dei partenti c’è anche il nome di Daniele Rugani. Il difensore piace molto al Chelsea, che dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, sembra intenzionato a fare sul serio per portare il ragazzo a Londra.

Secondo il tabloid inglese Daily News infatti la società di Roman Abramovich avrebbe proposto un clamoroso scambio a bianconeri. Pur di accaparrarsi l’ex pupillo di Sarri all’Empoli, i blues sarebbero disposti a privarsi del brasiliano David Luiz che verrebbe inviato a Torino a rinfoltire la difesa della vecchia signora. Un’ipotesi, questa, alquanto suggestiva e fantasiosa. Staremo a vedere nei prossimi giorni se si potrà realizzare o se resterà appunto solo una teoria.