Juventus come la Lazio? Ipotesi Inzaghi e Tare per la prossima stagione

La Juventus, per la prossima stagione, potrebbe puntare su Simone Inzaghi in panchina e Igli Tare come direttore sportivo

L’Equipe riporta i rumors di mercato intorno alla panchina della Juventus. Il nome più intrigante è senza dubbio quello di Zinedine Zidane che però potrebbe scegliere la nazionale francese.

Il quotidiano, dunque, rivela il piano B della Juventus: modello Lazio per i bianconeri con Simone Inzaghi in panchina e Igli Tare uomo mercato nel ruolo di direttore sportivo, dopo l’ottimo lavoro in biancoceleste.