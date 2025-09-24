Juventus, Comolli in scalata: sarà ad. Cosa succede con Scanavino?

Juventus, pronta la carica di ad per Comolli: cosa succede con Scanavino? Novità in arrivo all’interno della dirigenza bianconera

La rivoluzione in casa Juventus, iniziata a giugno con l’addio di Cristiano Giuntoli, non si è ancora conclusa. Dopo l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale, il club bianconero si prepara a un nuovo, importante assestamento ai vertici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente francese è infatti il candidato principale a diventare il nuovo amministratore delegato della Vecchia Signora.

Il momento della verità potrebbe essere vicino. Venerdì è in programma il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025, e non si escludono novità. L’ingresso di Comolli nel CdA è dato quasi per certo, e la sua promozione a CEO gli conferirebbe poteri più ampi per plasmare la Juventus a sua immagine, dopo un primo mercato estivo già vissuto da protagonista.

Ma quale sarebbe il futuro dell’attuale AD, Maurizio Scanavino? Le ipotesi sul tavolo sono due: un nuovo, prestigioso incarico all’interno della galassia Exor, oppure la permanenza in bianconero con la stessa carica, ma con competenze focalizzate esclusivamente sul settore finanziario.

Le novità potrebbero non finire qui. Si valuta anche un “upgrade” per una bandiera del club, Giorgio Chiellini. L’attuale Director of Football Strategy è in lizza per un posto come consigliere d’amministrazione. Un percorso che, in futuro, potrebbe ricalcare quello di Pavel Nedvěd, partito dal CdA per poi diventare vice presidente. La Juventus sta ridisegnando la sua struttura, e le prossime settimane saranno decisive per definire la nuova gerarchia che guiderà il club.