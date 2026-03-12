Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio

Juventus, le statistiche offensive di Conceicao confermano un impatto straordinario e un rendimento in costante e progressiva crescita stagionale

Francisco Chico Conceicao presenterà la sfida di campionato che vedrà la Juventus affrontare l’Udinese. La società ha adottato una turnazione per le conferenze, ma la scelta riflette il suo straordinario impatto in Serie A. Le statistiche confermano che il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale, raggiungendo i livelli di Kenan Yildiz. Le azioni offensive riuscite e i dribbling completati nei 90 minuti evidenziano una distanza statistica minima tra i due. Questa parità di rendimento dimostra come il lavoro svolto stia dando frutti per l’ambiente bianconero, consolidando le certezze in vista dei prossimi impegni. Ecco i dati riportati da Calciomercato.com.

Allargando l’analisi ai 5 maggiori campionati in Europa, emerge un quadro lusinghiero per Conceicao. I dati dimostrano che vanta numeri superiori rispetto a Rafael Leao. Risulta infatti il primo per progressioni completate, dribbling riusciti, azioni offensive e dribbling tentati, superando la concorrenza di Pedro Neto e Vitinha. Per quanto riguarda i tocchi in area e i tiri, si posiziona al secondo posto dietro a Gonçalo Ramos. Queste eccellenti performance certificano il suo ruolo nel progetto tattico, evidenziando una continuità che garantisce imprevedibilità e costanza alla manovra.

In un periodo storico in cui il calcio nazionale viene criticato per la mancanza di ritmo internazionale, il suo profilo spicca per dinamismo. Risulta essere il secondo in assoluto dietro a Victor Munoz per accelerazioni medie nel corso dei 90 minuti, confermandosi un elemento dal respiro europeo. Nonostante la mole di gioco prodotta, manca un tassello per consacrarsi definitivamente nell’élite, ovvero la concretezza sotto porta. Questo aspetto è stato evidenziato da lui stesso dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma: «Per arrivare a un livello più alto devo segnare di più».