Juventus, ecco la lista dei convocati per il derby d’Italia contro l’Inter: la scelta su Conceicao e Miretti. La lista completa

La Juventus ha diramato, attraverso i propri canali ufficiali, la lista dei convocati per il tanto atteso derby d’Italia contro l’Inter, in programma allo Stadio Allianz di Torino. Una sfida che, come da tradizione, promette spettacolo e tensione, ma che vedrà alcune assenze pesanti tra le fila bianconere.

Conceicao non recupera dall’infortunio

C’era grande attesa attorno alle condizioni di Francisco Conceicao, esterno offensivo portoghese classe 2002, arrivato in estate e reduce da un problema muscolare accusato durante gli impegni con la Nazionale. Lo staff medico bianconero ha provato fino all’ultimo a recuperarlo, ma il giovane talento non è riuscito a smaltire del tutto l’infortunio e resterà fuori dalla lista dei convocati.

Altri assenti: Miretti e Milik

Oltre a Conceicao, Fabio Miretti – centrocampista italiano classe 2003, prodotto del vivaio juventino – non sarà della partita per un problema fisico. Assente anche Arkadiusz Milik, attaccante polacco e pedina importante nelle rotazioni offensive di Tudor fermo ormai da diverse settimane.

Buone notizie: rientrano Perin e Cabal

Sul fronte dei recuperi, la Juventus potrà contare nuovamente su Mattia Perin, portiere esperto e vice di Di Gregorio, che ha smaltito i recenti problemi fisici. Torna a disposizione anche Johan Cabal, difensore colombiano classe 2001, al rientro dopo un lunghissimo stop di dieci mesi dovuto alla rottura del legamento crociato.

Altri indisponibili: Zhegrova e Cambiaso

Non sarà della partita nemmeno Edon Zhegrova, esterno kosovaro arrivato nel mercato estivo e ancora in fase di adattamento, mentre Andrea Cambiaso, terzino sinistro italiano, dovrà scontare un turno di squalifica. Assente anche il giovane Rouhi, difensore della Next Gen.

Un derby ad alta tensione

Il derby d’Italia rappresenta uno snodo cruciale per la corsa scudetto e per la classifica di Serie A. L’assenza di giocatori chiave costringerà Tudor a rivedere le proprie scelte tattiche, puntando su alternative pronte a cogliere l’occasione. L’Inter, dal canto suo, arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vetta, mentre la Juventus cercherà di strappare un risultato di prestigio per rilanciare le proprie ambizioni.