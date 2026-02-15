Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni

Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini in seguito all’aggressione verbale a La Penna durante la partita con l’Inter? Le possibili sanzioni

Il Derby d’Italia lascia strascichi velenosi che vanno ben oltre il risultato del campo. Se il triplice fischio ha sancito la vittoria dell’Inter, la partita si è giocata anche nel ventre di San Siro, dove la tensione è esplosa subito dopo la fine delle ostilità. Al centro della bufera c’è la furiosa reazione della dirigenza della Juventus contro l’arbitro Federico La Penna, reo secondo i bianconeri di aver indirizzato il match con la contestatissima espulsione di Pierre Kalulu.

Il retroscena: Comolli furioso, Spalletti paciere

Secondo le ricostruzioni supportate da video diventati virali sui social, l’adrenalina ha giocato un brutto scherzo ai vertici societari. Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno lasciato la tribuna per scendere negli spogliatoi e confrontarsi direttamente con il direttore di gara. Ne è scaturito un parapiglia verbale acceso. A tentare di riportare la calma è intervenuto Luciano Spalletti: il tecnico toscano ha cercato di allontanare i propri dirigenti per evitare conseguenze peggiori, fungendo da scudo tra le parti.

Cosa rischia la Juve: il referto e l’articolo 35

Ora la palla passa alla giustizia sportiva. Tutto dipenderà da cosa La Penna ha scritto nel proprio referto o da quanto segnalato dagli ispettori della Procura Federale presenti a bordo campo. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe emettere le prime sentenze già martedì.

Il rischio di una stangata è concreto. L’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva è chiaro sui comportamenti dei dirigenti verso gli ufficiali di gara. La posizione più delicata sembra essere quella di Comolli: se le sue parole fossero ritenute ingiuriose o irriguardose, la sanzione minima sarebbe l’inibizione per due mesi. Diversa la situazione di Chiellini: se la sua condotta venisse rubricata come semplice “protesta veemente”, potrebbe cavarsela con una sanzione più lieve o una multa. Tuttavia, se fosse ravvisato un contatto fisico o un atteggiamento aggressivo, lo stop potrebbe salire fino a quattro mesi. La Juventus attende col fiato sospeso: la beffa disciplinare potrebbe aggiungersi al danno della sconfitta.