Juventus. Cristiano Ronaldo Junior è già leader nei Pulcini 2009! 

Cristiano Ronaldo Junior è sempre più leader nei Pulcini 2009 della Juventus: le movenze ricordano già suo padre

I Ronaldo son sempre più leader nella Juventus dai Pulcini alla Prima Squadra. Se da una parte CR7 continua infatti a sfornare gol da urlo nella Juve, basti vedere il suo gol ad Empoli, dall’altra parte il figlio, Cristiano Ronaldo Junior, per i suoi amici «Cris», è sempre più leader nel Pulcini 2009 della Juventus. Il baby numero 7 si muove come suo papà Cristiano e viene sistematicamente raddoppiato dagli avversari quando è in possesso della palla. Ha visione di gioco, personalità e unisce talento naturale ad una buona tecnica. Insomma tale padre e tale figlio.

