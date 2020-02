La Juventus non subiva gol in sei trasferte consecutive dal 2010: record negativo per i bianconeri contro il Lione

Record negativo per la Juventus al termine del primo tempo della sfida contro il Lione, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

I bianconeri di Maurizio Sarri hanno subito gol in tutte le ultime sei trasferte: contando ogni competizione in una singola stagione, non fanno peggio dal 2010.