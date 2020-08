Juventus, De Laurentiis furioso con Pirlo: Milik non andrà in bianconero

Il presidente del Napoli non avrebbe gradito la telefonata fatta da Pirlo a Milik

Aurelio De Laurentiis non ci sta e toglie dal mercato bianconero Arek Milik. Il presidente del Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe furioso con Andrea Pirlo per aver telefonato al polacco chiedendogli di pazientare ancora qualche giorno per comprendere gli sviluppi della vicenda Dzeko.

Il Napoli ha fretta di cedere l’attaccante e proprio per questo discorso De Laurentiis sarebbe andato su tutte le furie. Il patron partenopeo ha così fatto sapere all’entourage di Milik che non è intenzionato a cederlo alla Juventus, ma solo alla Roma.