La Juve punta forte su de Ligt per rinforzare la difesa: il centrale dell’Ajax avrebbe già visitato Torino e le strutture del club

De Ligt, fortissimamente de Ligt. La strada ormai è tracciata: i bianconeri per rinforzare la difesa puntano sul giovane olandese dell’Ajax. Secondo calciomercato.com, il centrale dei Lancieri, dopo la gara Italia-Olanda di giugno scorso, che si è disputata a Torino, si è fermato in città e con Paratici e Nedved avrebbe visitato le strutture del club bianconero. A breve Mino Raiola, il suo agente, farà il punto con il ds della Juventus per mettere a punto una strategia: de Ligt, infatti, costa non meno di 50 milioni e su di lui hanno messo gli occhi il Barcellona e vari club di Premier League.