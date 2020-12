De Ligt senza limiti: «Pallone d’Oro? Il tempo dirà se riuscirò a vincerlo». Così il difensore della Juventus sul noto riconoscimento

Matthijs de Ligt non pone limiti alle proprie ambizioni, anche individuali. Come raccontato The Athletic l’olandese non esclude un giorno di arrivare al Pallone d’Oro. Nella sua giovane carriera il difensore della Juve ha già vinto il Golden Boy e il Trofeo Kopa.

PALLONE D’ORO – «Se lo vincerò? Lo dirà il tempo».