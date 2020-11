Laporta si ricandida per la presidenza del Barcellona. De Ligt della Juventus, oltre ad Alaba e Ndombele, nella lista degli acquisti in caso di elezione

Joan Laporta spaventa la Juventus. Ci sarebbe infatti anche Matthijs de Ligt nella lista degli acquisti del candidato alla presidenza del Barcellona in caso di elezione come scrive la testata Diario Gol.

Laporta si è ricandidato per un secondo mandato dopo la lunga parentesi dal 2003 al 2010 e, oltre al difensore bianconero ex Ajax, tra gli obiettivi per rinforzare la squadra blaugrana ci sarebbero anche Alaba (in scadenza con il Bayern Monaco) e Ndombele (in uscita dal Tottenham).