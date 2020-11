Juventus, Dybala con l’obiettivo Cagliari: come tenta il recupero la Joya

Paulo Dybala è alle prese con un infezione alle vie urinarie che lo ha costretto a restare a Torino, lavorando a parte: tenta il recupero per il Cagliari

Paulo Dybala sta tentando il tutto per tutto per essere disponibile nella gara di sabato sera tra Juventus e Cagliari. Il numero 10 bianconero, rimasto a Torino per via di un’infezione alle vie urinarie, sta svolgendo sedute di lavoro extra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 lavora intensamente accompagnato da antibiotici per smaltire l’infezione.

