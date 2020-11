Isco non farebbe più parte dei piani di Zidane. Oltre alla Juventus sul fantasista ci sarebbero anche Everton, Arsenal e Siviglia

Non c’è futuro per Isco al Real Madrid. La stampa spagnola apre all’addio del fantasista già a gennaio, considerando che lo spagnolo non farebbe più parte dei piani di Zidane in quel di Valdebebas.

Sull’ex 28enne Magala ci sarebbero quattro squadre: l’Everton dell’estimatore Ancelotti, l’Arsenal, il Siviglia oltre alla Juventus come riporta il portale Todofichajes.com. Il club bianconero sarebbe sulle tracce di Isco già dalle scorse finestre di mercato, con il giocatore che potrebbe lasciare Madrid in prestito a gennaio con diritto di riscatto fissato in estate intorno ai 25 milioni di euro.