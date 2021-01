Juventus Genoa, i convocati di Pirlo: out Chiesa, McKennie e Dybala

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Genoa

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera in Coppa Italia contro il Genoa. Assenti Chiesa, McKennie e Chiesa oltre ai tre positivi per Covid-19.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Portanova, Capellini, Ranocchia, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot.

Attaccanti: Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Correia, Morata.