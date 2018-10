Dopo l’acquisto di Ronaldo la Juve sta cambiando pelle: Allegri sta svoltando verso un modulo simile a quello del Real Madrid

Una Juventus sempre più simile al Real Madrid. È il progetto tattico a cui sta andando incontro Massimiliano Allegri, dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo: con i blancos il campione portoghese veniva schierato da Zidane nei due d’attacco, insieme a Benzema, con Isco trequartista. Il modulo da 4-3-1-2 poteva poi passare al 4-3-3 quando il fantasista spagnolo si allargava sull’esterno: Allegri sta in qualche modo cercando di replicare lo stesso sistema, con Mandzukic in versione Benzema ad attirare su di sé i difensori, Dybala trequartista e Ronaldo che parte come al solito dalla sinistra per trovare spazio e concludere a rete. Non mancano però le differenze tra le due squadre: il Real Madrid ha in Modric un regista a tutto campo, mentre i bianconeri utilizzano Pjanic come play basso davanti alla difesa, utilizzando la corsa e l’intensità di Matuidi per chiudere gli spazi. Al Real questo è un compito di Casemiro, così come è compito di Marcelo supportare la fase offensiva: alla Juve hanno capito l’importanza dei terzini di qualità ed è per questo che oltre ad Alex Sandro è stato aggiunto Cancelo.