Juventus in campo e Ronaldo avvisa: il post sui social – FOTO

Ronaldo torna ad allenarsi negli ultimi giorni di vacanza: il portoghese è atteso a Torino domani – FOTO

L’attesa in casa Juventus è tutta per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è atteso nelle prossime ore a Torino per la preparazione della nuova stagione. In attesa di sciogliere anche i dubbi legati al futuro.

Nel frattempo, però, CR7 si allena anche in vacanza. «Lavoro fatto», ha scritto il giocatore su Instagram. Ecco la foto: