Juventus, in programma un vertice di mercato con Allegri

Allegri Juve: in programma un vertice di mercato con il club. Ultime notizie legate all’allenatore bianconero

Come appreso da Juventusnews24, Massimiliano Allegri ha in agenda un incontro con la Juve, in programma per metà settimana. Il nuovo allenatore bianconero discuterà con il club delle scelte di mercato per la prossima estate, pianificando così quella che sarà la sua squadra per il 2021/22.

Sono tanti in discorsi in ballo da affrontare: dal futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala a quello di Morata e Chiellini. Poi il capitolo acquisti, con Donnarumma e Locatelli i primi due nomi sulla lista dei desideri.