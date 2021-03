Juventus, infortunio Dragusin: esami in corso per il difensore

Dragusin al J Medical: controlli anche per il difensore rumeno. Visite in mattinata per il giovane centrale della Juventus

(Marco Baridon inviato al J Medical) – Intorno alle 10.40 di questa mattina Radu Dragusin si è recato al J Medical per sottoporsi ad alcuni controlli. Il centrale rumeno ieri è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di Juve-Spezia.

Le sue condizioni saranno meglio valutate nelle prossime ore.