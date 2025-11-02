Infortunio Kelly, la Juventus spera nel recupero immediato del suo difensore: come sta il centrale inglese e quando dovrebbe rientrare

Infortunio Kelly, la Juventus spera di poter recuperare il difensore in poco tempo vista anche l’emergenza che c’è in quel ruolo.

L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato segnato da una vera emergenza difensiva, e la situazione non sembra migliorare. A complicare i piani del tecnico, infatti, si aggiunge l’infortunio di Kelly, che continua a preoccupare lo staff bianconero. Dopo aver saltato la trasferta di Cremona, il difensore inglese è in forte dubbio anche per la prossima sfida, fondamentale per la stagione juventina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Bournemouth sta affrontando un problema fisico che rischia di tenerlo fuori per un periodo più lungo del previsto.

Infortunio Kelly: aggiornamenti sulle condizioni del difensore

La mancata convocazione di Kelly per la prima di Spalletti non è stata una scelta tecnica, ma una diretta conseguenza del suo infortunio di Kelly. Inizialmente si era parlato di semplice affaticamento muscolare, ma le ultime informazioni parlano di un fastidioso mal di schiena, capace di comprometterne la disponibilità. Questa assenza aggrava ulteriormente una difesa già in emergenza, con Bremer e Cabal indisponibili e la squadra costretta a reinventare la linea difensiva.

Fino a poco tempo fa, Lloyd Kelly era un punto fermo del reparto difensivo: presente in tutte le partite stagionali, il centrale inglese era diventato una vera guida per un reparto orfano dei suoi titolari. La sua assenza ha costretto Spalletti a schierare soluzioni alternative, come l’adattamento di Koopmeiners nel ruolo di braccetto sinistro, una mossa necessaria ma non ideale per la continuità della squadra.

Infortunio Kelly: rischio anche per le prossime sfide

Ora l’attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno in Champions League, quando la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona all’Allianz Stadium. La presenza di Kelly per questo match è ancora incerta: lo staff medico valuta il recupero giorno per giorno, senza voler rischiare peggioramenti, vista la delicatezza del mal di schiena che ne ha causato l’infortunio di Kelly.

Spalletti incrocia le dita: perdere Kelly per la seconda partita consecutiva sarebbe un colpo durissimo, costringendo il tecnico a confermare l’assetto d’emergenza già visto a Cremona, con Koopmeiners o il trio Gatti-Rugani-Kalulu. Il recupero del difensore inglese resta quindi cruciale per ridare solidità a una difesa in difficoltà e per affrontare un periodo decisivo della stagione bianconera. La Juventus attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni di Kelly, consapevole che la sua disponibilità può fare la differenza.