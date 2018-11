Tifo bianconero recidivo, si va verso la chiusura della Curva Sud per cori razzisti: il settore sarà vuoto in vista di Juventus-Inter

Secondo il quotidiano Il Mattino, la curva della Juventus rischia di essere chiusa per il big match del 7 dicembre contro l’Inter. Durante la partita giocata contro la SPAL, la frangia più estrema del tifo bianconero ha nuovamente ripetuto i cori discriminatori e razzisti verso il Napoli e questo potrebbe costare caro agli abituali frequentatori della curva. La decisione del Giudice sportivo è attesa per oggi ed è probabile che si vada verso la chiusura, vista la recidività del tifo bianconero. La Figc, inoltre, tramite il presidente Gravina, negli scorsi giorni ha spiegato che non verranno più tollerate situazioni simili: l’arbitro farà fare un primo e un secondo richiamo dallo speaker, ma se ciò non bastasse, al terzo, il direttore di gara manderà le squadre negli spogliatoi.