Juventus, a gennaio possibile tentativo per Kantè

La Juventus a gennaio potrebbe provare a rinforzare il proprio centrocampo con N’Golo Kantè, in forza al Chelsea

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo per N’Golo Kantè durante il calciomercato invernale.

Il francese è infatti in scadenza con il Chelsea e potrebbe essere allettato da una nuova esperienza. I Blues non intendono comunque fare sconti e per liberarlo con 6 mesi d’anticipo chiedono 18 milioni di sterline.