La Juventus punta a Kiwior per la difesa e potrebbe soffiarlo al Napoli, lo sponsor arriva direttamente in casa con Szczesny

La Juventus punta a Kiwior per la difesa e potrebbe soffiarlo al Napoli, lo sponsor arriva direttamente in casa con Szczesny.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo Spezia chiede 20 milioni per cedere il centrale che si sta mettendo in mostra in A e che ha fatto un Mondiale da titolare.