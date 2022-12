Juventus, la verità sull’intercettazione di Agnelli

La verità su una delle intercettazioni che ha visto coinvolto l’ex Presidente della Juventus Andrea Agnelli

Aveva fatto scalpore l’intercettazione in cui Andrea Agnelli aveva utilizzato la frase «Rischiamo di schiantarci».

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’ormai ex presidente della Juventus si rivolgeva a Gravina e Dal Pino, rispettivamente presidente FIGC ed ex presidente della Lega Serie A, per fare il punto sulla salute del calcio italiano. Nulla che riguardi quindi la Juventus ed i suoi bilanci, come era stato invece ipotizzato inizialmente.