Juventus, caos Lazio: la posizione del club bianconero

La Juventus per il momento non risponde sulla situazione della Lazio in merito ai tamponi. Domani la sfida all’Olimpico contro i biancocelesti

Tiene banco il caso tamponi alla Lazio alla vigilia del match di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 12.30 all’Olimpico.

Il club bianconero, in merito, non ha rilasciato commenti sulla situazione come sottolinea La Gazzetta dello Sport. La Juve considera infatti la questione tamponi una vicenda tra la Lazio e le autorità competenti. I bianconeri hanno rispettato il protocollo facendo scattare subito la bolla dopo i casi di positività delle scorse settimane e c’è un certo fastidio – aggiunge la Gazzetta – per come le disposizioni vengano applicate in modo differente in altre società.