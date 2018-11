In un’intervista l’ex giocatore dell’Ajax ha definito la Juventus come una della favorite alla vittoria della Champions

Nel 1996, anno in cui la Juventus alzò a Roma l’ultima Coppa dei Campioni conquistata, nell’Ajax giocava Jari Litmanen, nazionale finlandese che si è ritirato a 41 anni. «Ronaldo? È un livello superiore al mio, per come si prende cura di sé può giocare finché vuole» così l’ex giocatore dei Lancieri a La Gazzetta dello Sport. Litmanen, inoltre, è tornato sulla finale del ’96: «Il mio gol conta poco, visto che siamo usciti sconfitti ai rigori. Di quella Juventus ricordo l’equilibrio: in attacco erano fortissimi, ma era difficilissimo fare gol a Peruzzi. I bianconeri sono sempre stati una squadra di riferimento, non a caso disputarono 3 finali consecutive». Dopo il ’96, però, la Juventus è sempre uscita sconfitta, considerano anche quelle più recenti con Barcellona e Real Madrid, a tal proposito Litmanen ha aggiunto: «Le due spagnolo erano sempre al top, quest’anno, invece, i bianconeri sono favoriti insieme a Barcellona e Manchester City, però, hanno Cr7. Inoltre difendono come 22 anni fa.».