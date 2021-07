Juventus Locatelli, i bianconeri in pressing: domani possibile incontro col Sassuolo

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano il pressing su Manuel Locatelli. Nella giornata di domani potrebbe esserci l’incontro con il Sassuolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Juventus e Sassuolo potrebbero incontrarsi già domani per tornare a parlare di Manuel Locatelli. I due club si sono lasciati con la proposta bianconera di 5 milioni per il prestito, 20 per il riscatto, 7 di possibili bonus più il 25% della rivendita.

Il Sassuolo, però, ha storto un po’ il naso, non convinto anche di quella percentuale sulla rivendita che non interessa. La Vecchia Signora deve rimodulare la propria offerta ora, ma conosce tutte le carte in tavola: sa cosa serve per arrivare al sì dei neroverdi e ha il gradimento del giocatore dalla sua parte.