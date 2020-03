Marino Magrin contro le recenti dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli sull’Atalanta: le parole dell’ex bianconero

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marino Magrin ha commentato così le recenti dichiarazioni del presidente della Juventus Agnelli sull’Atalanta.

«Non eleganti, poteva risparmiarsele. I nerazzurri non hanno rubato niente e sono in Champions con merito. Mi auguro che l’Atalanta si qualifichi ai quarti di Champions per smentire ancora di più Agnelli».