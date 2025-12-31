Juventus, idea shock per gennaio: un big può tornare a Torino. Sfida aperta con l’Inter di Chivu

Colpo a sorpresa per la Juventus: possibile ritorno a gennaio. Inter di Chivu pronta al duello, tutti i dettagli

Il nome di Joao Cancelo torna a scaldare il calciomercato italiano, diventando un obiettivo concreto per Inter e Juventus. Il terzino portoghese, già protagonista in nerazzurro nella stagione 2017/18, sta vivendo una frattura profonda con l’Al-Hilal. Come riportato da Orazio Accomando, il giocatore sarebbe stato escluso dalla lista per la seconda parte di stagione da Simone Inzaghi, una decisione che di fatto lo mette fuori rosa e apre immediatamente le porte a un possibile addio già a gennaio. L’Inter osserva con grande interesse: Cancelo rappresenterebbe un rinforzo ideale per la fascia destra, soprattutto in vista di eventuali emergenze nel reparto arretrato.

Inter e Juventus su Cancelo: la situazione

Anche la Juventus segue con attenzione l’evolversi della vicenda, forte degli ottimi ricordi lasciati dal portoghese durante la sua esperienza a Torino. Al momento, però, l’Inter sembra in vantaggio: i primi contatti sono già stati avviati per capire la fattibilità dell’operazione.

Il vero nodo resta l’ingaggio monstre percepito in Arabia Saudita, circa 15 milioni di euro netti a stagione. La buona riuscita del trasferimento dipenderà in larga parte dalla volontà del giocatore di rimettersi in gioco in Europa per non perdere il treno verso il Mondiale 2026. Una forte riduzione dello stipendio o un contributo dell’Al-Hilal in caso di prestito potrebbero rendere il ritorno a Milano un’ipotesi molto più concreta.

