Si avvicina Juventus-Milan e tra i tifosi del Diavolo serpeggia un dubbio: la squadra giocherà in rossonero o in maglia bianca?

Da una parte c’è la scaramanzia, dall’altra ragioni cromatiche: tiene banco tra i tifosi del Milan un interrogativo in vista della finale di Coppa Italia. Si giocherà mercoledì 9 maggio a Roma e l’avversario di turno sarà la Juventus, ma per ora il problema è un altro, almeno sui social: con che maglia giocherà il Milan? Tradizionalmente Juventus-Milan è bianconeri contro rossoneri, ma si tratta di una finale e le cose potrebbero cambiare. Il Milan le finali le gioca in bianco, anche se il trend negli ultimi anni è cambiato. Giocava in bianco quelle di Champions League, chissà se farà lo stesso anche in Coppa Italia. Vero è che la tradizione della finale in maglia bianca si è avuta soprattutto con Silvio Berlusconi come presidente e che, quindi, adesso le carte in tavola possono essere cambiate. La sensazione è che il Milan possa giocare in completo rossonero, con pantaloncini neri, ma il dubbio rimane.

Le maglie della finale di Coppa Italia Juventus-Milan

Non è esclusa una sorpresa, anche se bisognerà attendere qualche giorno per capire le disposizioni ufficiali delle due squadre. Non ci sono grossi dubbi sulla Juventus, la Vecchia Signora potrebbe avere solo un dubbio sui pantaloncini: bianchi se il Milan giocherà in rossonero, neri se il Milan giocherà in bianco. Il Milan in bianco sarebbe un richiamo anche al Milan vincente degli ultimi anni e riporterebbe il Diavolo a giocare una finale con la seconda maglia dopo l’ultimo precedente in bianco: il Mondiale per Club 2008 con il Boca. Da allora il Milan ha disputato due finali, entrambe con la Juventus. In Coppa Italia nel 2015-16 giocò in rossonero e perse, in Supercoppa Italiana 2016-17 giocò in rossonero e vinse. Il precedente in bianco più bello risale al 2002-03, finale di Champions League a Manchester; certo, la Coppa Italia non è la Champions, ma i tifosi del Milan alla maglia da trasferta un po’ ci sperano.