Milinkovic Savic Juventus, svanito il sogno dei bianconeri? Dall’Arabia arriva una notizia. Ma il nome resta comunque nei radar di Comolli

Milinkovic Savic Juventus: il sogno bianconero svanisce, il serbo rinnova con l’Al-Hilal fino al 2028. Ma i bianconeri potrebbero farci un pensiero.

Il sogno di vedere Milinkovic Savic alla Juventus si infrange definitivamente. L’Al-Hilal ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto del centrocampista serbo fino al 2028, blindando così uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Con questa mossa, il club saudita mette fine a qualsiasi voce di un possibile ritorno in Serie A e, soprattutto, all’idea di un approdo in bianconero che per anni aveva infiammato i tifosi juventini.

La firma del nuovo accordo è arrivata a Riyadh, alla presenza del presidente Principe Nawaf Bin Saad, e rappresenta un segnale chiaro: Milinkovic-Savic è considerato il perno del progetto sportivo dell’Al-Hilal. Arrivato nell’estate del 2023 dopo l’esperienza con la Lazio, il “Sergente” ha saputo imporsi subito come leader tecnico e carismatico, diventando uno dei simboli del calcio saudita.

In poco più di due stagioni, il centrocampista ha collezionato cinque trofei: una Coppa del Re, una Roshn Saudi League, due Supercoppe saudite e la Riyadh Season Cup. Prestazioni da fuoriclasse che hanno convinto il club a prolungarne il contratto con un ingaggio da top player, stimato attorno ai 20 milioni di euro netti a stagione.

Per la Juventus, la notizia rappresenta una vera e propria doccia fredda. Da anni il club torinese inseguiva Milinkovic-Savic, considerandolo il profilo ideale per dare qualità, fisicità e gol al centrocampo. Più volte, nel recente passato, la dirigenza bianconera aveva provato a sondare il terreno, soprattutto dopo la sua uscita dalla Lazio, ma l’offerta faraonica dell’Al-Hilal aveva chiuso ogni possibilità.

Ora, con il rinnovo fino al 2028, l’operazione Milinkovic Savic Juventus diventa praticamente impossibile. L’Al-Hilal non ha alcuna intenzione di privarsi del suo campione e, anche qualora lo volesse, il costo del cartellino e l’ingaggio resterebbero fuori portata per qualsiasi club europeo.

Per i tifosi juventini resta solo il rimpianto: vedere Milinkovic Savic con la maglia bianconera sarebbe stato un sogno di tecnica, forza e carisma, ma il futuro del centrocampista serbo sarà ancora sotto il sole dell'Arabia Saudita. La Juventus dovrà quindi guardare altrove per rinforzare il proprio centrocampo, mentre il "Sergente" continuerà a dominare i campi del Medio Oriente, lontano dai riflettori della Serie A.