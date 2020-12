Juventus, Morata: «Serie A di livello. Siamo sulla strada giusta»

Alvaro Morata ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo che incita la Juventus

Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Juventus TV prima della gara con il Parma.

LA GARA – «Difficile, sicuro. Quest’anno il livello della Serie A è molto alto. Abbiamo perso punti per piccole cose che sono migliorabili, entriamo bene nelle gare con cattiveria e in modo giusto rispetto all’inizio di campionato. Siamo sulla strada giusta, bisogna iniziare a vincerle tutte. Questi punti persi, anche se non sono sconfitte, fanno la differenza alla fine dell’anno».