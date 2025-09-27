Juventus, il motivo per cui Tudor ha risparmiato Conceicao. Il portoghese non è stato convocato per il match odierno con l’Atalanta

Una scelta a sorpresa che scuote la vigilia del big match. In vista della delicata trasferta contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus Igor Tudor ha deciso di rinunciare a uno dei suoi talenti più brillanti: Francisco Conceiçao. Il nome dell’esterno portoghese, infatti, non figura nella lista dei convocati per la sfida di Bergamo, una decisione che ha immediatamente sollevato interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

Alla base dell’esclusione, tuttavia, non vi è alcun nuovo infortunio. Si tratta di una scelta puramente precauzionale, presa in piena condivisione tra il tecnico e lo staff dei preparatori atletici. L’obiettivo è quello di gestire con la massima cautela i carichi di lavoro del giocatore per evitare ricadute e averlo al meglio della condizione per il fitto calendario di impegni che attende i bianconeri nelle prossime settimane. La gestione del talento portoghese è diventata una priorità, specialmente dopo le recenti vicissitudini fisiche.

Conceiçao, infatti, era stato costretto a saltare il sentitissimo derby d’Italia contro l’Inter a causa di un fastidio muscolare accusato durante il ritiro con la nazionale del Portogallo, che lo aveva costretto a un rientro anticipato a Torino. Sebbene gli esami strumentali svolti al J|Medical avessero scongiurato la presenza di lesioni, il club ha deciso di non correre rischi. Dopo averlo schierato da titolare nella successiva partita contro il Verona, lo staff ha optato per una tabella di marcia individuale per monitorare la sua preparazione atletica e garantirne un recupero ottimale.

Per la sfida contro l’Atalanta, dunque, Tudor ridisegna il suo attacco: saranno Vasilije Adzic e Kenan Yildiz ad agire alle spalle dell’unica punta, Loïs Openda. Una soluzione che dimostra la profondità della rosa juventina, che potrà contare su alternative di lusso a gara in corso, come Dušan Vlahovic e Jonathan David, pronti a subentrare dalla panchina.