Allegri sottolinea l’ottima prestazione della Juventus contro il Napoli ma chiede comunque maggiore concentrazione

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3 a 1 con il Napoli. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’ottima prestazione di Cristiano Ronaldo contro gli azzurri e lo stesso vale anche per Paulo Dybala, che fino ad oggi è stato poco utilizzato dal’allenatore. «La squadra ha fatto bene contro un buon Napoli. Siamo partiti contratti, sbagliando tanto, troppo. Poi abbiamo subito il gol ed è stato bravo Ronaldo. Con l’espulsione di Mario Rui abbiamo smesso di giocare, lì mi sono arrabbiato tanto perché abbiamo rischiato sul tiro di Callejon con passaggi ad un metro, senza farli correre», ha detto Allegri ai microfoni di Sky.

Segui la conferenza stampa completa su JuventusNews24…