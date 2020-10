Juventus, Nedved: «Difficoltà prevedibili quelle che stiamo attraversando»

Pavel Nedved ha parlato prima di Juventus-Barcellona

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita di Champions League contro il Barcellona.

DIFFICOLTA – «Abbiamo cambiato tanto la rosa e l’allenatore, queste erano difficoltà facilmente prevedibili. Siamo partiti anche senza pre-campionato».

CRISTIANO RONALDO – «In questo momento, dove stiamo aspettando una partita come questa, non mi sembra giusto parlare di quanto ha scritto oggi. Sentendolo, vorrebbe spaccare il mondo e non vorrebbe saltare questo match. So cosa sa attraversando».

RUOLO – «Io sono stato sempre molto vicino alla squadra. Mi sento responsabile del settore sportivo. E mi sento anche un punto di riferimento per tanti giovani calciatori che, forse, non ricordano neanche quando giocavo».