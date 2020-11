Juventus, Nedved: «Non vogliamo pressione in Champions League»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato nel prepartita del match dello Stadium tra i bianconeri ed il Ferencvaros

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv nel prepartita del match tra bianconeri e Ferencvaros.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

OBIETTIVO – «Assolutamente dare continuità anche ai risultati, soprattuto in Champions non puoi recuperare dopo. Bisogna cercare di fare tre punti e dare continuità».

QUALIFICAZIONE – «Diciamo che non è un peso, è bello, ha ragione il mister perché abbiamo 9 partite fino a Natale, sono tante, non avere pressione in Champions League è importante per il risparmio delle energie. Oggi bisogna essere molto concentrati».