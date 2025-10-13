Juventus, nasce la nuova era Comolli: tra ds, futuro Yildiz e un obiettivo molto chiaro

Juventus, la rivoluzione di Comolli: nuova struttura e obiettivo Scudetto entro il 2027. Previste novità anche per Chiellini e Yildiz

La Juventus cambia volto e guarda con decisione al futuro. Come riportato da Tuttosport nell’apertura odierna, la “Nuova Juve Comolli” rappresenta l’inizio di un profondo processo di ristrutturazione societaria e tecnica che segna un punto di svolta nella storia recente del club bianconero. Jean-Claude Comolli, dirigente francese di grande esperienza, è stato nominato nuovo amministratore delegato con poteri centrali: sarà il punto di riferimento per tutte le principali figure operative all’interno della Juventus, sia sul piano tecnico che su quello dirigenziale.

Il nuovo assetto prevede che tutte le aree strategiche facciano capo a Comolli. Dal responsabile delle performance, Burgess, al nuovo direttore sportivo Giovanni Ottolini, fino all’allenatore Igor Tudor, ogni decisione passerà attraverso la supervisione del nuovo CEO. Si tratta di una scelta chiara e netta da parte della società, che punta a una catena di comando più snella, efficiente e coerente con le nuove ambizioni.

All’interno della nuova Juventus cresce anche il ruolo di Giorgio Chiellini, bandiera del club e simbolo di juventinità. L’ex capitano è destinato a entrare nel Consiglio di Amministrazione e ad avere maggiore voce nelle decisioni strategiche. La sua presenza rappresenta un legame forte tra passato e futuro, ma anche un segnale di continuità nei valori che hanno sempre contraddistinto la Juventus: serietà, programmazione e fame di vittorie.

Sul fronte sportivo, una delle prime priorità della nuova dirigenza è il rinnovo di Kenan Yildiz, considerato uno dei talenti più luminosi del panorama bianconero. Il giovane turco è visto come il simbolo della rinascita juventina: un mix di talento, disciplina e potenzialità internazionale che incarna perfettamente la nuova filosofia del club.

La Juventus del futuro punta a tornare protagonista non solo in Serie A, ma anche in Europa. L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza è ambizioso: conquistare lo Scudetto entro due anni e riportare la squadra stabilmente tra le prime otto del continente.

La “Nuova Juve Comolli” nasce dunque con un progetto chiaro, strutturato e a lungo termine. La parola d’ordine è modernità, ma senza rinnegare l’identità storica della Juventus, fatta di lavoro, sacrificio e mentalità vincente. I tifosi bianconeri, dopo stagioni di transizione, possono finalmente intravedere una nuova alba all’orizzonte. LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

