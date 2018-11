La squadra allenata da Massimiliano Allegri migliora un record stabilito dalla stessa Juventus nel 2005-2006 dimostrano una forza inesauribile

La Juventus trionfa a Cagliari e stabilisce un nuovo record del campionato di Serie A. Mai nessuna squadra aveva totalizzato 31 punti dopo le prime 11 gare. I bianconeri mandano così in frantumi il proprio record stabilito nella stagione 2005/2006, quando i punti furono 30. La squadra di Allegri, nonostante un gioco non spumeggiante, dimostra così ancora una volta di essere la vera squadra da battere, con un potenziale offensivo potenzialmente illimitato. Quando Cristiano Ronaldo non è in serata e il massimo che ottiene è un palo, ci pensano il redivivo Dybala, al secondo gol in campionato dopo Bologna, e la riserva Juan Cuadrado a risollevare la questione. I punti che dividono la Juventus da Inter e Napoli tornano a 6, in attesa delle prossime gare di campionato.