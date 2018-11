Juventus-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match dell’11ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Cagliari è la partita valida per l’11° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano i bianconeri di Allegri, in testa alla classifica con 28 punti e ancora imbattuti, e i rossoblù di Maran (13), reduci da tre turni utili consecutivi. Juventus per allungare in testa alla classifica, Cagliari per allungare la serie positiva e mantenere le distanze dalla zona retrocessione.

La gara di Torino è diretta dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Galetto; il quarto uomo è Marinelli, al Var c’è Massa con Posado assistente. Ecco i gol e gli highlights di Juventus-Cagliari:

JUVENTUS-CAGLIARI 1-0 – Subito Dybala! Dopo 40 secondi Dybala semina il panico nell’area di rigore cagliaritana e batte Cragno con un destro a fil di palo

JUVENTUS-CAGLIARI 1-1 – Pareggia i conti Joao Pedro! Bravissimo il brasiliano a smarcarsi, dribblare Cancelo e battere Szczesny sul suo palo!

JUVENTUS-CAGLIARI 2-1 – Torna subito in vantaggio la Juve con una sfortunata auto-rete di Bradaric che sul cross rasoterra di Douglas Costa, devia nella propria porta

JUVENTUS-CAGLIARI 3-1 – Juan Cuadrado viene liberato dall’assist di Cristiano Ronaldo e calcia in rete sulla sinistra: è 3-1