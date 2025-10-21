Ottolini Juventus, trattativa in stand-by: colpa di Tudor

Ottolini Juventus, trattativa in stand-by: la panchina di Tudor complica le scelte sul nuovo DS. Serve una svolta per consentire la fumata bianca

Il futuro della Juventus è avvolto da un clima di incertezza. Dopo la sconfitta contro il Como, la posizione di Igor Tudor si è fatta sempre più instabile e, di riflesso, anche la scelta del nuovo direttore sportivo è entrata in una fase di stallo. Il calciomercato bianconero è in un momento di profonda riflessione, e la dirigenza sembra pronta a rivedere le proprie strategie. A fare il punto è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha svelato i retroscena di una situazione più complessa del previsto.

Fino a poche settimane fa, il nome in cima alla lista era uno solo: Marco Ottolini. L’attuale direttore sportivo del Genoa, con un passato alla Juventus, era considerato il candidato ideale per guidare la nuova area sportiva del club torinese. Tuttavia, secondo Moretto, la trattativa per riportare Ottolini alla Juventus si è improvvisamente “bloccata”. La firma non è arrivata e la situazione appare “congelata”, con il Genoa che ora spinge per blindare il proprio dirigente attraverso un rinnovo di contratto.

Ottolini Juventus: incertezza tecnica e nuovi profili stranieri

La frenata sul fronte Ottolini non dipenderebbe solo da questioni contrattuali, ma soprattutto dall’incertezza legata al futuro di Tudor. La panchina del croato vacilla e la società sta valutando se affidarsi a un tecnico traghettatore fino a fine stagione. Una decisione così delicata, inevitabilmente, influisce anche sulla scelta del prossimo direttore sportivo, poiché le due figure dovranno condividere un progetto tecnico comune.

Nel frattempo, Moretto rivela che, mentre la pista Ottolini perde forza, starebbero guadagnando terreno alcuni profili stranieri. La dirigenza avrebbe infatti riaperto i contatti con candidati internazionali, inizialmente più defilati, ma oggi considerati opzioni concrete per la rifondazione bianconera.

Juventus tra attesa e strategia: decisione entro metà novembre

La Juventus non vuole commettere errori e preferisce prendersi ancora qualche settimana prima di decidere. L’obiettivo resta quello di arrivare a una scelta definitiva entro la prossima sosta per le nazionali, prevista a metà novembre. Tuttavia, come sottolinea Moretto, “attenzione al ribaltone”: la candidatura di Ottolini, un tempo solidissima, oggi non è più scontata.

In casa bianconera cresce così la sensazione che il dossier Ottolini possa concludersi con un colpo di scena, magari con un nome a sorpresa proveniente dal mercato estero. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano