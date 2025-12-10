Juventus News
Pagelle Juventus Pafos, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League
Pagelle Juventus Pafos, ecco i TOP e FLOP del match della sesta giornata della League Phase di Champions League andato in scena alle 21
Vittoria fondamentale per i bianconeri in Champions League. La Juventus aveva un solo risultato a disposizione contro il Pafos e il 2-0 rappresenta un risultato ottimo per rilanciarsi in classifica e restare in piena corsa per la qualificazione.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Kelly 6, Koopmeiners 6; McKennie 7, Locatelli 6 (60′ Openda 6), Miretti 5.5 (74′ Thuram K. 6), Cambiaso 6; Zhegrova 6 (46′ Zhegrova 6), Yildiz 6.5 (84′ Cabal s.v.); David 6.5 (74′ Adzic 6).
LEGGI ANCHE >>> Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
PAFOS (4-2-3-1): Michail 6; Bruno 6, Luckassen 6, David Luiz 5.5, Goldar 6 (78′ Pileas); Sunjic 6, Pepe 6; Correia 6 (89′ Langa s.v.), Dragomir 5.5 (78′ Bassouamina s.v.), Orsic 6 (78′ Jaja); Anderson Silva 5.5 (62′ Quina 5.5).