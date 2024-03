Juventus, Ravanelli: «In bianconero non puoi avere paura»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato del pessimo periodo dei bianconeri in questo momento

Fabrizio Ravanelli, ex della Juventus, ha parlato durante Pressing, trasmissione di Italia 1.

PAURA – «Difficile non essere delusi nel vedere la Juventus delle ultime partite, perchè è una squadra che anche oggi ha approcciato veramente male la partita che era veramente importante. L’ha approcciata con tanta paura, con poche idee e forse anche con la formazione sbagliata. I cambi poi durante la partita si sono rivelati sbagliati. E’ una squadra che ha perso le proprie certezze e quando perdi le certezze fai fatica a trovare il gioco. Vedo anche una squadra con pochissima personalità, anche nel fine partita, dopo la sconfitta, vedo negli occhi di questi giocatori tanta, tanta paura. E nel calcio oggi se hai paura non puoi giocare a certi livelli, non puoi indossare la maglia della Juve. Qui ci vogliono giocatori con personalità, che sappiano affrontare questi momenti difficili, perchè quando giochi in una squadra come la Juventus devi avere coraggio, determinazione, ma soprattutto la personalità, cosa che in questo momento la squadra non ha».