Juventus-Real Madrid, Isco perfetto: nemmeno un passaggio sbagliato

Nella netta vittoria del Real Madrid sulla Juventus oltre alla prova monstre di Cristiano Ronaldo, spicca quella di Isco, autore di una gara perfetta in impostazione

Real Madrid batte Juventus 3-0. Questo l’esito dell’andata dei quarti di finale di Champions League. Impressa negli occhi di tutti c’è ancora l’incredibile gara disputata da Cristiano Ronaldo. Autore di due gol, uno splendido con una rovesciata degna del miglior cartone animato giapponese, e un assist, il portoghese è stato decisivo per la vittoria del suo Real. Tuttavia ad uno sguardo attento non sarà sfuggita la grande partita disputata da Isco.

Il fantasista spagnolo era già stato decisivo a Cardiff con i suoi strappi. Ieri sera si è ripetuto, dispensando giocate di grande classe in mezzo al campo. C’è però un dato che più di tutti certifica la partita straordinaria del numero 22: passaggi tentati 57, passaggi riusciti 57. Errori commessi zero! Una dimostrazione di precisione e classe superba quella del trequartista blanco, che si è destreggiato alla grande in mezzo al centrocampo bianconero. Certo la copertina è tutta per la rovesciata di Ronaldo, ma la tremenda concretezza di Isco ha contribuito alla vittoria.