Juventus da record in campionato, i bianconeri volano a +8 sul Napoli: il prossimo mese però sarà ricco di impegni complicati

Con la vittoria sulla SPAL di sabato sera, la Juventus va a +8 sul Napoli, dopo che gli azzurri si fanno inchiodare sullo 0-0 casalingo dal Chievo. I bianconeri si dimostrano dei veri cannibali, se si considera che in 13 giornate hanno vinto 12 volte e pareggiato solamente con il Genoa. Questo significa aver fatto 37 punti sui 39 disponibili: non era mai successo da quando la Serie A, nel 1994, ha deciso di assegnare i 3 punti per la vittoria. Per trovare un vantaggio così ampio sulla seconda bisogna tornare al 2000, quando la Roma era in testa.

La Juventus dispone di un parco giocatori notevole, inavvicinabile per il resto del campionato, ma Napoli e Inter cullano ancora il sogno e sfrutteranno il prossimo mese: dal prossimo week end fino a Santo Stefano, infatti, per i bianconeri arriveranno gli impegni più cpmplicati. Si comincia con la Fiorentina, in trasferta, poi Inter, in casa, derby con il Toro fuori casa, Juve-Roma e, infine, si chiude con l’Atalanta a Bergamo. Se da questo dicembre la Juventus ne uscisse con qualche punto in meno, le concorrenti si farebbero trovare pronte.