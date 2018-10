Report ha pubblicato nuove intercettazioni: c’è anche una telefonata in cui Bonucci non riesce a credere alla morte di Bucci

Continuano le anticipazioni di Report sulla puntata che andrà in onda lunedì 22 ottobre e che avrà come tema centrale la Juventus e i rapporti con il mondo degli ultras e la compravendita di biglietti. Questa volta la pillola, rilasciata dal noto programma di inchiesta, riguarda alcune intercettazioni telefoniche relative alla morte di Raffaello Bucci, ex ultras assunto come collaboratore dalla Juventus nel 2015. Bucci perse la vita il 7 luglio 2016, dopo essersi gettato dal viadotto di Fossano ed è ciò di cui hanno parlato al telefono Alessandro D’Angelo, security manager della Juve e Leonardo Bonucci che non riusciva a credere a ciò che gli veniva raccontato. Questo il testo integrale pubblicato da Report:

D: Ho un problema: Ciccio si è ucciso. Si è suicidato Ciccio.

B: Non ci credo.

D: Non sono riuscito a fermarlo. Si è suicidato stamattina, si è gettato da un ponte, aveva paura di qualcosa.

B: Quando è andato, l’altro ieri mattina?

D: Ieri mattina. Ha avuto paura, si vergognava di me. Gli dicevo: “Non ti preoccupare, me l’hai messa nel c*** ma non ti preoccupare. La risolvo”. Lui mi ha detto: “No no, perdonatemi”. Io sono convinto che non avesse paura di noi.