Juventus, Righetti: «Conte desidera tanto tornare a Torino» - Calcio News 24

Ubaldo Righetti, ex compagno di squadra di Antonio Conte, ha parlato della volontà del tecnico leccese in futuro

Ubaldo Righetti, che aveva giocato con Antonio Conte a Lecce mentre ore è opinionista presso la Rai, ha parlato della volontà del tecnico leccese.

JUVENTUS – «Penso che Antonio Conte desideri tanto la Juve, ma non da adesso, da parecchio tempo. C’è da vedere il discorso di Allegri, che ha ancora un anno di contratto, è un bel contratto, è da vedere questa situazione. Però il suo grande desiderio, lo devo ammettere, è quello di tornare alla Juve, sicuramente. Lo so per certo? Quando si parlava anche della Roma e mi è dispiaciuto in quella situazione, perchè io ho giocato con Antonio Conte, lui era abbastanza giovane, veniva da un infortunio a Lecce con Mazzone. In quel momento ha usato un po’ la Roma per fare pressione su un’altra società e mi è dispiaciuto. E lui alla Roma non è venuto assolutamente»