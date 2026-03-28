Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate

Juventus, cambiano ingaggio e durata del rinnovo di contratto di Luciano Spalletti. E sul mercato ha fatto questi nomi in vista dell’estate

La Juventus è pronta a mettere un punto fermo per il proprio futuro. La società blinda la sua guida tecnica in vista delle prossime sfide, confermando la ferma volontà di costruire un progetto tecnico solido e duraturo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il matrimonio sportivo tra i bianconeri e il mister toscano è destinato a prolungarsi, gettando le basi per un nuovo ed entusiasmante percorso.

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I dettagli del prolungamento di Luciano Spalletti

Le ultime indiscrezioni confermano che Luciano Spalletti non firmerà un prolungamento annuale, ma estenderà il legame fino al 2028. Si tratta di un rinnovo di 2 anni che certifica la fiducia incondizionata riposta nel progetto societario. L’allenatore ha convinto tutti grazie al gioco espresso sul campo: i contatti sono in dirittura d’arrivo e la tanto attesa fumata bianca potrebbe giungere prima di Pasqua. Le parti devono solamente limare i dettagli finali sui corposi bonus, ma l’accordo di massima prevede uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro, superando i 5 previsti in precedenza.

L’obiettivo Champions League e un mercato stellare

Il focus attuale, tuttavia, rimane il campo. L’obiettivo primario a breve termine resta la fondamentale conquista del quarto posto per garantire l’accesso alla prestigiosa Champions League. Questo preziosissimo traguardo sportivo servirà a finanziare adeguatamente le numerose operazioni in entrata suggerite dal mister. Le idee della società sono estremamente chiare e puntano a profili internazionali: per blindare saldamente i pali piace tantissimo Alisson, mentre per aumentare la qualità generale si punta forte su Bernardo Silva. In avanti, la dirigenza sogna l’assalto decisivo per Randal Kolo Muani ed è in continuo pressing per convincere Robert Lewandowski ad accettare il contratto.

L’inizio di un nuovo ciclo vincente

L’attesissima firma decisiva sui documenti ufficiali societari rappresenta l’ultimo passaggio burocratico per chiudere la pratica. Risolto questo delicato nodo legato alla panchina, il club bianconero potrà finalmente concentrare le proprie ingenti risorse finanziarie in maniera esclusiva sulle trattative necessarie per potenziare la rosa. I mesi estivi si preannunciano ricchissimi di grandissimi colpi per far sognare il caldo pubblico. Un nuovo e ambizioso ciclo vincente sta per nascere con il chiaro intento di dominare il futuro panorama sportivo.