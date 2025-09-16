Juventus, tutto pronto per il super rinnovo di Yildiz: i dettagli dell’accordo tra il gioiellino turco e il club bianconero per il prolungamento

Un rinnovo da top player, una valutazione da oltre 100 milioni di euro e un paragone che fa sognare. La Juve si prepara al grande esordio in Champions League aggrappandosi al suo simbolo: Kenan Yildiz. Come analizzato da La Stampa, il fantasista turco è sempre più al centro del progetto bianconero, l’uomo designato a guidare la squadra verso un nuovo ciclo di vittorie.

Chiuso il mercato, la priorità della Signora è blindare il suo prezioso gioiello. È pronto un prolungamento di contratto fino al 2030, con un ingaggio che supererà i 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un contratto da vero leader, che ne certifica la centralità. Di conseguenza, anche la sua valutazione è schizzata alle stelle: per strapparlo alla Juve, servirà un assegno ben superiore ai 100 milioni. Lo sanno bene Chelsea e Arsenal, che in estate hanno già ricevuto un secco “no”, e lo sa il Real Madrid, che continua a monitorarlo.

La sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund ha un sapore speciale. Rievoca l’inizio di un altro ciclo leggendario, quello di quasi trent’anni fa. Era la Juve di Alessandro Del Piero, questa sarà sempre di più la Juve di Yildiz. Un parallelismo affascinante, un passaggio di consegne ideale tra due numeri 10 destinati a entrare nella storia. Dopo un’estate di rivoluzione, la Vecchia Signora punta forte sul suo condottiero. Un classe 2005 con la personalità di un veterano e la classe di un predestinato, pronto a prendersi l’Europa e a trascinare i bianconeri. La notte di Champions sta per iniziare, e la stella di Yildiz è pronta a brillare.