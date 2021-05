Juventus Ronaldo, la società ha comunicato a Mendes la decisione sul futuro

Cristiano Ronaldo, futuro già deciso? La Juve lo ha comunicato a Mendes, agente del fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo è tra i maggiori indiziati a lasciare la Juve in estate. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ecco che Dybala potrebbe essere riportato al centro del progetto, con CR7 “sacrificato” per far respirare il bilancio.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, in questa fase d’attesa la Juventus avrebbe fatto sapere sia a Ronaldo e sia al suo agente, Jorge Mendes, che una sua partenza potrebbe fare comodoper voltare pagina in campo e far rifiatare le casse del club.